Leichtathletik: Heß, Gierisch und Wester springen in Garbsen WM-Norm

erschienen am 21.05.2017



Dreisprung-Europameister Max Heß (Chemnitz) hat beim Meeting in Garbsen die WM-Norm abgehakt. Der 20-Jährige flog in Niedersachsen als Sieger auf 17,02 m und blieb damit deutlich über dem für die Titelkämpfe in London (4. bis 13. August) geforderten Wert (16,80).

Ebenfalls die London-Norm erzielte beim ersten Saisonwettkampf Dreispringerin Kristin Gierisch (Chemnitz). Die Hallen-Vizeweltmeisterin kam bei ihrem Erfolg in Garbsen auf 14,29 m. Sieg und Norm gab es auch für Weitspringerin Alexandra Wester (Köln) mit guten 6,79 m.