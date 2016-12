Leichtathletik: Schwanitz & Haase verlängern Verträge

erschienen am 06.12.2016



Gelenau. Die Olympiateilnehmerinnen Rebekka Haase und Christina Schwanitz bleiben der Region erhalten. "Beide haben ihren Vertrag mit dem LV 90 Erzgebirge um zwei Jahre verlängert", erklärt Vereinspräsident Andreas Mey. Sprinterin Haase war es 2015 gelungen, dreifache Junioren-Europameisterin zu werden. 2016 legte sie Bronze mit der deutschen Frauenstaffel bei der EM in Amsterdam drauf. Der bedeutsamste Erfolg von Kugelstoßerin Schwanitz ist der Weltmeistertitel, den sie 2015 in Peking erzielte. Zudem ist sie dreimalige Europameisterin. Neu beim LV Erzgebirge ist Eric Krüger. Der 28-Jährige war jeweils zweimal deutscher Freiluft- und Hallenmeister über 400 Meter, gewann zudem mit der Staffel 2012 EM-Bronze. Er hatte seine Karriere beim Dresdener SC begonnen, war später zum SC Magdeburg gewechselt. (mas)