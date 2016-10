Leipzig sechs Wochen ohne Bernardo

erschienen am 30.10.2016



Aufsteiger RB Leipzig droht für den Rest der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga der Ausfall von Abwehrspieler Bernardo. Der 21-jährige Brasilianer zog sich ein Meniskusschaden im rechten Knie zu und fällt mindestens sechs Wochen aus. Das gab der Klub am Sonntag bekannt.