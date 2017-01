Leipzig verlängert mit Ilsanker bis 2020: Kommt Upamecano?

Der nächst, bitte. RB Leipzig arbeitet weiter an der Zukunft. Allrounder Stefan Ilsanker bekommt einen neuen, besseren Vertrag. Und laut «Salzburger Nachrichten» steht ein Wechsel eines weiteren Profis von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig bevor.

erschienen am 09.01.2017



Lagos (dpa) - RB Leipzig hat den nächsten wichtigen Spieler mit einem neuen Vertrag langfristig an sich gebunden. Am Montag gab der Fußball-Bundesligist die Verlängerung des Vertrages von Allrounder Stefan Ilsanker um zwei Jahre bis Juni 2020 bekannt. «Er ist ein absoluter Allrounder», lobte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick: «Er ist ein Musterbeispiel für das, was möglich ist.»

Ilsanker war im Sommer 2015 von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt, damals spielte der Verein noch in der zweiten Liga. Als Auswahlspieler zu einem Zweitligisten gewechselt zu sein, sei nicht selbstverständlich gewesen. «Das wird jetzt auch honoriert. Entsprechend hat sich der Vertrag verbessert», sagte Ilsanker vor Journalisten im Trainingslager in Lagos. Er betonte mit Blick auf seine Zukunft beim Tabellenzweiten RB Leipzig: «Ich will länger mit dabei sein und schauen, wo die Reise hingeht.»

Am Sonntag hatten sich die Vereinsverantwortlichen mit Ilsanker und dessen Berater per Handschlag geeinigt, am Montag wurde alles klar gemacht. Die Leipziger haben damit den größten Teil ihrer Mannschaft längerfristig an sich gebunden. Kurz vor Weihnachten hatte erst Diego Demme (25) bis 2021 verlängert.

Ilsanker gehörte in den 16 Hinrundenspielen, von denen die Leipziger nur zwei verloren, zu den wichtigsten Akteuren. Der Österreicher, dessen Vater einst mit RB-Trainer Ralph Hasenhüttl zusammenspielte, stand 1276 Ligaminuten von 1440 auf dem Platz. Wo immer die Personalnot groß war, zeigte Ilsanker seine Qualitäten. Vor allem natürlich auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld, er kam aber auch schon in der Innenverteidigung und auf der rechten Abwehraußenbahn zum Einsatz.

Ilsanker habe auf verschiedenen Positionen bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft sei. «Außerdem bringt er genau die richtige Mentalität mit, die unser Spiel braucht», betonte Rangnick.

Dabei könnten Ilsanker und die gesamte Mannschaft bald Verstärkung bekommen. Der Wechsel des 18 Jahre alten Franzosen Dayot Upamecano, der wie einst Ilsanker für RB Salzburg spielt, soll nach Informationen der «Salzburger Nachrichten» fix sein. Er solle noch in dieser Woche bekanntgegeben werden, schrieb das Blatt am Montag. Spekuliert wird über den Transfer allerdings schon seit längerem. Upamecano, U17-Europameister mit Frankreich 2015, gilt als großes Abwehrtalent und wird angeblich von europäischen Spitzenclubs umworben.