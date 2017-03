Leipziger DHfK-Handballer Naumann: Kreuzbandriss zugezogen

erschienen am 28.03.2017



Leipzig (dpa) - Für Sebastian Naumann vom Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig ist die Saison vorzeitig beendet. Der 20-Jährige zog sich am Wochenende einen Kreuzbandriss zu und fällt rund sechs Monate aus. Naumanmn wird am Freitag in Leipzig operiert und fehlt damit auch im Final Four um den DHB-Pokal am 8. und 9. April in Hamburg. Dort können die Leipziger wieder auf ihren Torhüter bauen, der bis dahin wegen einer Knochenprellung mit Einblutung im Knie aber pausieren muss.