Leipziger Handballer: Erfolgreich wie RB - aber anders

Die Handballer des SC DHfK Leipzig messen sich ab Samstag im Final Four des DHB-Pokals mit den besten Clubs der Bundesliga. Der Aufstieg verlief ähnlich rasant wie der der benachbarten Fußballer.

Von Ullrich Kroemer

erschienen am 07.04.2017



Leipzig. Christian Prokop betrat gut gelaunt den Ausflugskahn im Leipziger Stadthafen, setzte die Matrosenmütze auf, die ihm gereicht wurde, und schenkte seinen Nachbarn und sich einen Kaffee ein. Beim Handball-Bundesligisten SC DHfK bedient der Bundestrainer und Leipziger Erfolgscoach noch persönlich. Dass das Gespräch mit den Journalisten in maritimer Atmosphäre auf dem Leipziger Elstermühlgraben stattfand, hat mit dem Ziel zu tun, das der Bundesliga-Überraschungsklub am Wochenende anvisiert: Hamburg, Pokal-Final-Four, die Messe des deutschen Handballs. Samstag (14.30 Uhr) duelliert sich der Herausforderer aus Leipzig mit dem THW Kiel um den Einzug ins Finale.

Dass Leipzigs Handballer in ihrem zweiten Bundesligajahr überhaupt im Kreise der besten Teams dabei sind - neben dem THW qualifizierten sich Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen -, ist an sich schon eine Überraschung. Dass Leipzigs Handballer, die in den 1960er-Jahren ihre größten Erfolge feierten und nach der Wende in der Versenkung verschwunden waren, überhaupt wieder um Titel spielen dürfen, ist eine der atemberaubendsten Entwicklungen im deutschen Mannschaftssport. Vor zehn Jahren begann Geschäftsführer Karsten Günther in der viertklassigen Oberliga mit der Wiederbelebung. Damals hatte der Klub 130 Zuschauer und einen Etat von 50.000 Euro. Seither verlief der Aufstieg beinahe ebenso rasant wie der von Nachbar RB Leipzig. Am Wochenende werden dem Team 100-mal so viele Fans zujubeln wie 2007. Etwa 13.000 werden in Hamburg erwartet, bei Heimspielen kommen 4000. Das Budget wird in der kommenden Saison auf vier Millionen Euro steigen. Der Klub brilliert nicht nur in der Bundesliga auf Rang sechs, sondern stellt längst auch Nationalspieler und den neuen Bundestrainer.

Doch anders als die Fußballer von RB hat DHfK keinen potenten Investor, sondern stemmt den Etat mit etwa 200 Sponsoren. Es ist die gewachsene und bodenständige Attitüde, gepaart mit fachlicher Klasse, die den Leipziger bundesweit viel Anerkennung einringt.

Bis 2020 will der Klub auch wieder auf die europäische Bühne zurückkehren. Gelänge tatsächlich die Sensation gegen den THW, wären die Leipziger bereits bei einer Finalteilnahme für den Europapokal qualifiziert. "Es kann sein, dass wir in der neuen Saison nicht mit dem Boot, sondern mit dem Flugzeug unterwegs sein werden", sagte Günther bei der Bootstour lachend. Prokop wird dann nicht mehr an Bord sein und auch keinen Kaffee servieren.