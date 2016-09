Leno verlÃ¤ngert bis 2020 bei Bayer

Leno verlängert bis 2020 bei Bayer

erschienen am 10.09.2016



Torwart Bernd Leno hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen bis 30. Juni 2020 verlängert. Das gab der Werksklub vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV offiziell bekannt. Der 24-Jährige hatte im Frühjahr von einer Ausstiegsklausel nicht Gebrauch gemacht, womit der Vertrag zunächst bis 30. Juni 2017 lief.

Er habe verlängert, "weil ich mich hier in Leverkusen einfach wohl fühle. Ich habe in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung gesehen", sagte der Schlussmann. Sportchef Rudi Völler ergänzte, dass Leno ein Spieler sei, der "mit uns hoch hinaus will".