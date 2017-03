Lettieri neuer Trainer beim FSV Frankfurt

erschienen am 07.03.2017



Der frühere Zweitliga-Trainer Gino Lettieri soll den FSV Frankfurt vor dem Abstieg aus der 3. Fußball-Liga bewahren. Der 50-Jährige wurde am Dienstag als Nachfolger des am Montag entlassenen Roland Vrabec vorgestellt, er erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der FSV hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und in den sechs Partien 2017 nur zwei Punkte geholt. Zuletzt hatten die Hessen 1:3 bei Sonnenhof Großaspach verloren.

Lettieri war zuletzt beim MSV Duisburg tätig, bei den Zebras wurde er in der Saison nach dem Aufstieg in die 2. Liga Ende November 2015 entlassen. Seitdem war Lettieri vereinslos.