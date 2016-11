Letzter Champion bei Obama: US-Präsident würdigt Cleveland Cavaliers

erschienen am 11.11.2016



US-Präsident Barack Obama hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit NBA-Champion Cleveland Cavaliers als letzten Meister im Weißen Haus empfangen. "Ja, ich habe die Worte Cleveland und Champion im gleichen Satz verwendet. Von so etwas sprechen wir, wenn es um Hoffnung und Veränderung geht", sagte Obama. Die Basketballer hatten der Stadt den ersten Titel in einer der großen nordamerikanischen Profiligen nach 52 Jahren geschenkt.

Den Cavaliers war in der Finalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors nach einem 1:3-Rückstand ein 4:3-Sieg gelungen. Obama, der in seiner Amtszeit als erster US-Präsident seit Ronald Reagan (1981-1989) jeden NBA-Champion empfangen hat, würdigte diese Leistung: "Die Cavs haben ihren Fans immer etwas zurückgegeben."

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump, für den Obama in wenigen Wochen seinen Amtssitz räumen muss, appellierte LeBron James an die Eltern in den USA: "Sagt Euren Kindern, dass sie die Welt besser machen können. Verliert keinen Funken Hoffnung", erklärte der Superstar, der Hillary Clinton im Wahlkampf unterstützt hatte.