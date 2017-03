Letzter Moto2-Test: Fortschritte bei Cortese und Schrötter

erschienen am 19.03.2017



Der frühere Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese und sein neuer Teamkollege Marcel Schrötter haben zum Ende der Vorbereitung auf die neue WM-Saison leichte Fortschritte gemacht. Bei den letzten Moto2-Testfahrten in Doha/Katar, wo am nächsten Sonntag das erste Rennen stattfindet, belegte Cortese (Berkheim) den 13. Platz, Schrötter (Vilgertshofen) wurde Elfter.

Das Duo vom deutschen Rennstall Intact GP hatte Anfang des Monats bei den Tests in Jerez/Spanien noch große Probleme gehabt. Cortese, Moto3-Weltmeister von 2012, war 23. geworden. Schrötter, der im Team Jonas Folger (Mühldorf) nach dessen Aufstieg in die MotoGP ersetzt hat, hatte es nur auf den 26. Platz unter 31 Fahrern geschafft.