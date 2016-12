"Letzter Neuaufbau" - Gislason deutet erstmals Abschied aus Kiel an

erschienen am 29.12.2016



Erfolgstrainer Alfred Gislason hat erstmals angedeutet, seinen noch bis 2019 datierten Vertrag beim THW Kiel möglicherweise nicht noch einmal zu verlängern. "Es ist garantiert mein letzter kompletter Neuaufbau in diesem Verein", sagte der 57-Jährige in einem Interview der Kieler Nachrichten zur aktuellen Situation beim deutschen Handball-Rekordmeister.

Der Isländer betreut den Bundesliga-Zweiten seit 2008. In dieser Zeit gewann der Coach mit den Zebras zweimal die Champions League und holte insgesamt 14 nationale Titel. In der vergangenen Saison allerdings war der THW erstmals seit dem Amtsantritt von Gislason vor acht Jahren ohne Titel geblieben.