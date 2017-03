Letzter Test in Barcelona: Ferrari gibt erneut das Tempo vor

erschienen am 10.03.2017



Ferrari hat auch am letzten Tag der Formel-1-Testfahrten in Barcelona einen starken Eindruck hinterlassen und sich weiter als erster Herausforderer von Weltmeister Mercedes in Stellung gebracht. Der Finne Kimi Räikkönen drehte am Freitag in 1:18,634 Minuten die schnellste Runde der Saisonvorbereitung.

Allerdings blieb der Teamkollege des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel (Heppenheim/am Freitag nicht im Einsatz) mit seinem Boliden kurz vor Ende der Testfahrten aus zunächst ungeklärten Gründen liegen.

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen (Niederlande/1:19,438) und Toro-Rosso-Pilot Carlos Sainz junior (Spanien/1:19,837), der mit 132 Runden am Freitag der fleißigste Kilometersammler war, landeten auf den Rängen zwei und drei. Dahinter reihten sich die beiden Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas (Finnland/1:19,845) und Lewis Hamilton (England/1:19,850) ein.

Die Rundenzeiten sind bislang allerdings schwer vergleichbar. So hatte Vettel am Donnerstag die Bestzeit hingelegt, obwohl er in seiner schnellsten Runde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya offensichtlich vom Gas gegangen war.

Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte im Renault in 1:19,885 Minuten Rang sechs der Tageswertung, Pascal Wehhrlein (Worndorf/1:23,527) kam mit seinem Sauber auf den 13. und letzten Platz.

McLaren-Honda kämpfte auch am letzten Testtag mit Schwierigkeiten. Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/1:21,389) wurde nur Zehnter, nachdem sein Bolide am Vormittag Elektronikprobleme hatte. Derselbe Defekt hatte am Donnerstag seinen Teamkollegen Stoffel Vandoorne (Belgien) zweimal ausgebremst.

Die neue WM-Saison startet mit dem Großen Preis von Australien am 26. März. Aufgrund des veränderten Aerodynamik-Reglements erhoffen sich die Verfolger um Ferrari und Red Bull, endlich zu Abonnement-Weltmeister Mercedes aufschließen zu können.