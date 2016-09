Leverkusen: Bellarabi erfolgreich operiert

erschienen am 14.09.2016



Fußball-Nationalspieler Karim Bellarabi vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist nach dem am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV (3:1) erlittenen Muskelbündelriss am Mittwoch in Basel erfolgreich operiert worden. Dies verkündete der Verein via Twitter.

"Ich werde hart an mir arbeiten und alles für ein schnelles Comeback geben", schrieb der 26 Jahre alte Flügelspieler vor Bayers Champions-League-Auftakt gegen ZSKA Moskau (20.45 Uhr/Sky) bei Instagram. Dennoch wird Bellarabi in diesem Jahr nicht mehr für den Werksklub spielen können.