Leverkusen: Bellarabi wird in Basel operiert

erschienen am 13.09.2016



Fußball-Nationalspieler Karim Bellarabi vom Bundesligisten Bayer Leverkusen muss nach dem am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV (3:1) erlittenen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im Adduktorenbereich operiert werden. Das gab Bayer am Dienstag bekannt. Der 26-Jährige wird in diesem Jahr nicht mehr für den Werksklub spielen können.

Der Eingriff wegen eines Sehnenrisses im Bereich der rechten Adduktoren wird am Mittwoch von Dr. Bernhard Segesser in der Rennbahnklinik in Basel vorgenommen.