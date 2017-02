Leverkusen bangt auch gegen Mainz um Einsatz von Bender

erschienen am 22.02.2017



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt für das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Lars Bender. Der Kapitän, der wegen muskulärer Probleme am Dienstagabend bei der 2:4-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Leauge gegen Atletico Madrid gefehlt hatte, muss aktuell noch mit dem Training kürzer treten.

Bender hatte sich wegen dieser Blessur bereits am vergangenen Freitag beim 3:1-Erfolg der Werkself beim FC Augsburg kurz vor der Pause auswechseln lassen müssen. "Es ist keine schwere Verletzung, wir haben noch die Hoffnung, dass es gegen Mainz klappt", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt nach dem Spiel gegen Madrid. Sollte Bender am Samstag erneut ausfallen, wird voraussichtlich wie schon gegen Atletico der Chilene Charles Aránguiz im defensiven Mittelfeld spielen.