Leverkusen hofft für CL-Spiel in Madrid auf Kapitän Bender

erschienen am 11.03.2017



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hofft für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atletico Madrid am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) auf die Rückkehr von Lars Bender. "Wir schauen von Tag zu Tag und werden dann entscheiden, ob er in Madrid spielen kann. Ich hoffe, dass es klappt", sagte der neue Bayer-Trainer Tayfun Korkut nach dem 1:1 (1:0) bei seinem Debüt gegen Werder Bremen zu den Einsatzchancen seines Kapitäns im Estadio Vicente Calderon.

Bender konnte zuletzt wegen einer Knöchelverletzung nur eingeschränkt trainieren und musste auch für das Match gegen Werder passen. So muss Korkut außer auf den von der FIFA bis Saisonende gesperrten Hakan Calhanoglu in Madrid voraussichtlich nur noch auf Jonathan Tah verzichten. Für den Innenverteidiger, der nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder ins Training eingestiegen ist, kommt das Match bei Atletico wohl noch zu früh. Das Hinspiel hatte Bayer 2:4 verloren.