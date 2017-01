Leverkusen siegt im Elfmeterschießen

erschienen am 08.01.2017



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das erste Testspiel im Trainingslager in Florida gegen den argentinischen Erstligisten Estudiantes de La Plata mit 4:2 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen gewonnen. Die Werkself, die ab der 43. Minute in Überzahl spielte, kam durch den 18-jährigen Sam Schreck (71.) zum Ausgleich, zuvor hatte Stürmer Javier Hernandez einen Foulelfmeter verschossen (41.).

Estudiantes' Rodrigo Brana hatte nach dem Führungstor der Argentinier durch Elias Umeres (33.) Gelb-Rot gesehen. Bayer-Trainer Roger Schmidt wechselte zur Pause alle Feldspieler aus, nur Torwart Ramazan Özcan blieb auf dem Platz. Das zweite und letzte Spiel beim Florida Cup bestreitet Leverkusen am Mittwoch gegen Atlético Belo Horizonte aus Brasilien.