Leverkusener Calhanoglu für Hoffenheim-Spiel fraglich

erschienen am 19.10.2016



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen 1899 Hoffenheim um den Einsatz von Hakan Calhanoglu. Der 22 Jahre alte türkische Nationalspieler musste am Dienstag im Gruppenspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur (0:0) wegen akuter Rückenbeschwerden nach 45 Minuten ausgewechselt werden.

"Wir müssen abwarten, wie schlimm es ist. Er hat schon seit ein paar Tagen Probleme mit dem Rücken, gegen Tottenham wurden sie dann schlimmer", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt nach dem Remis gegen die Engländer. Als Alternative zu Calhanoglu steht der Österreicher Julian Baumgartlinger (28) parat, der in der zweiten Hälfte gegen Tottenham eine gute Leistung zeigte.