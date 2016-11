Ligapokal: Liverpool nach Arbeitssieg gegen Leeds im Halbfinale

erschienen am 29.11.2016



Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußball-Traditionsklub FC Liverpool nur mit viel Mühe das Halbfinale im Ligapokal erreicht. Der Vorjahresfinalist tat sich gegen den Zweitligisten Leeds United, dreimaliger Meister, lange schwer und kam erst in der Schlussviertelstunde zu einem 2:0 (0:0)-Heimerfolg.

Divock Origi (76.) und Youngster Ben Woodburn (81.) erzielten die entscheidenden Treffer. Woodburn trug sich zudem bei seinem erst zweiten Einsatz für die Reds in die Geschichtsbücher ein: Mit erst 17 Jahren und 45 Tagen ist der Waliser nun der jüngste Torschütze der Vereinsgeschichte vor dem früheren englischen Nationalspieler Michael Owen (17 Jahre, 143 Tage).

Klopp hatte im Vergleich zum 2:0 gegen den FC Sunderland am Samstag gleich achtmal umgestellt, den deutschen Nationalspieler Emre Can aber in der Startelf belassen. Für den früheren Mainzer Torwart Loris Karius kam wie angekündigt Simon Mignolet zum Einsatz.

Hull City zog beim 4:2 (0:0) nach Elfmeterschießen ebenfalls in die Runde der besten Vier ein. Das Finale wird am 26. Februar im Londoner Wembley Stadion ausgetragen.