Ligasieg für Flensburg in der Champions-League-Woche

erschienen am 29.03.2017



Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Pflichtaufgabe in der Handball-Bundesliga gelöst und damit die Tabellenführung gefestigt. Die Mannschaft von Ljubomir Vranjes gewann am Mittwochabend gegen Aufsteiger und Schlusslicht HSC Coburg 37:29 (22:13) und liegt mit nun 44:4 Punkten recht deutlich vor Rekordmeister THW Kiel (40:8). Im Mittelfeld-Duell setzte sich zudem die MT Melsungen gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 33:30 (16:16) durch.

Bester Werfer der Flensburger war vor 6024 Zuschauern Bogdan Radivojevic mit sechs Treffern. Coburgs Nico Büdel konnte die Niederlage der Gäste mit sieben Toren nicht verhindern.

Drei Tage nach dem hart erkämpften Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim weißrussischen Vertreter HC Meschkow Brest (26:25) hatte Flensburg mit Coburg mehr Mühe als erwartet. Das Rückspiel gegen Brest steigt schon am Sonntag (19.30 Uhr/Sky) in eigener Halle.