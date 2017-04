Ligue 1: Monaco übernimmt Tabellenführung

erschienen am 23.04.2017



Der AS Monaco schwimmt auch in der französischen Fußball-Liga weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League gegen Borussia Dortmund gewann das Team von Trainer Leonardo Jardim bei Olympique Lyon mit 2:1 (2:0). Durch den Erfolg übernahmen die Monegassen mit 80 Punkten in der Ligue 1 die Tabellenführung vor dem punktgleichen Rivalen Paris St. Germain, der bislang ein Spiel mehr absolviert hat.

In Lyon brachten Radamel Falcao (36.) und Shooting-Star Kylian Mbappé (44.) die Gäste noch im ersten Durchgang in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Lucas Tousart (51.) kamen die Gastgeber nicht mehr näher heran.

SID fk wt