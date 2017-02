Lila-Weißer Tiefpunkt

Das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga war der FC Erzgebirge schon vor dem Derby. Nach dem 1:4 (0:4)-Debakel am Sonntag gegen Dynamo Dresden rutschte auch die Stimmung hörbar in den Keller.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 26.02.2017



Aue. 45 Minuten Stille. Das hat es in der Fankurve des FC Erzgebirge während einer Partie lange nicht gegeben. Unvorstellbar, dass so ein Fall in einem Derby eintritt. Am Sonntag, bei der 1:4 (0:4)-Niederlage blieb die aktive Fanszene jedoch in der zweiten Halbzeit einfach stumm. Mehr noch: Die großen Banner wurden eingerollt. Am Zaun hing damit nur noch ein Plakat auf dem schwarz auf weiß "Vorstand raus" stand. Erst als die betröppelten Profis nach dem Debakel auf die einzige fertiggestellte Tribüne des neuen Erzgebirgsstadions zusteuerten, gab es ein Pfeifkonzert.

"Ich habe zuletzt gelobt, dass die Fans trotz der Ergebnisse nicht gepfiffen haben. Diesen Zustand haben wir uns auf brutalste Art und Weise eingerissen", zeigte Christian Tiffert Verständnis für den Unmut des eigenen Anhangs. Der Routinier der Veilchen und Kapitän Martin Männel waren die einzigen Spieler, die sich nach der deftigen Pleite den Fragen der Journalisten stellten. "Die erste Halbzeit war erschreckend", resümierte der Torhüter. "Es war einer der schlimmsten Niederlagen, die ich beim FC Erzgebirge erleben musste."

Vor allem, wie einfach die Dresdner im ersten Durchgang zu vier Treffern kamen, war überraschend. Dreimal konnte Dynamo-Stürmer Stefan Kutschke nach einem Eckball unbedrängt hochsteigen und die Kugel auf den Kasten köpfen. Beim ersten Versuch rettete Männel, doch Jannik Müller (16.) staubte zum 1:0 ab. Den zweiten (39.) und dritten (45.+1) setzte Kutschke in die Maschen. "Ich habe mich schon gewundert, warum ich so blank war. Ich habe immer gehofft: bitte noch eine Ecke!", erklärte der 1,94-Meter-Hüne und hatte eine Erklärung dafür, dass der FCE ihn nicht in den Griff bekam. "Aue hat die Standards im Raum verteidigt. Wenn wir mit unserer körperlichen Überlegenheit aus der Bewegung kommen, kann man das so nur schwer stoppen."

FCE-Trainer Pavel Dotchev sah hingegen kein systembedingter Problem: "Seit ich hier bin, spielen wir bei Standardsituationen Raumdeckung. Jeder ist klar für einen Bereich zugeordnet. Dafür muss man Verantwortung übernehmen. Da haben wir uns versteckt." Tiffert hingegen stellte diese Art und Weise zwar infrage, wollte aber damit nicht das 1:4 begründen. "Dresden hat nicht wegen der Standards gewonnen. In der ersten Halbzeit waren wir wie gelähmt", meinte der 35-Jährige. "Wenn man als junges Team vor 10.000 Menschen merkt, dass man ständig zu spät kommt und ausgespielt wird, dann kommt man in so einem Lähmungszustand, in dem quasi gar nichts mehr geht", versuchte Tiffert das Debakel zu erklären Erklärung.

Wie beim 3:0-Sieg im Hinspiel griffen die Veilchen die Schwarz-Gelben früh in deren eigener Hälfte an. Dabei wählte Dotchev mit der Doppelspitze Pascal Köpke und Dimitrij Nazarov sowie Albert Bunjaku auf dem Flügel eine offensive Formation. Doch - wie bei den Eckbällen - war Dynamo perfekt darauf eingestellt, überspielte die vorderste Reihe des Auer Pressings und hatte so viel Platz zu kombinieren. Perfektes Beispiel war das zwischenzeitliche 2:0 der Dresdner durch Niklas Kreuzer (21.). FCE-Innenverteidiger Steve Breitkreuz musste aus der Viererkette herausrücken, um einen Zweikampf anzunehmen. Da er diesen verlor, liefen plötzlich sechs Schwarz-Gelbe auf drei bemitleidenswerte Verteidiger zu.

In Detailanalysen wollte sich Dotchev am Sonntag nicht mehr vertiefen. "Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen. Das ist absolut unerklärlich in einem Derby", sagte der Trainer. "Wir schulden allen Fans eine Entschuldigung." Sichtlich mitgenommen fiel es dem 51-Jährigen schwer, die richtigen Worte zu finden. "Ich habe vorher wirklich gedacht, dass wir uns befreien können, dass wir mit einem Erfolgserlebnis einen positiven Trend starten können", sagte Dotchev, der aber betonte die Mannschaft trotz des "Katastrophenspiels" schützen zu wollen. "Ich bin derjenige, der die Mannschaft nicht dahingebracht hat."

Wie es nach der Niederlage im Sachsenderby für die Veilchen weitergeht? Mit Bielefeld, Karlsruhe und St. Pauli stehen an den nächsten vier Spieltagen Gegner an, mit denen man derzeit am Tabellenende steht. "Fakt ist, dass wir das so schnell wie möglich aus den Köpfen herausbekommen müssen", meinte Männel. "Der Stachel sitzt tief. Nächste Woche haben wir aber die Chance, es besser zu machen." Mit Blick auf die nächsten Aufgaben baut der Kapitän auch auf die Unterstützung von den Rängen Anhangs: "Unsere Fans sind nicht nachtragend. Ich bin sicher, dass sie uns in Bielefeld zahlreich unterstützen werden." (mit kjr)

Statistik

Aue: Männel - Rizzuto (V), Susac, Breitkreuz, Hertner - Skarlatidis, Tiffert, Samson (35. Kvesic), (34. Kaufmann), Bunjaku - Nazarov (V), Köpke (54. Adler).

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Modica, J. Müller, Heise - Hartmann - Hauptmann, Lambertz (58. Berko) - Aosman, Kutschke (V/78. Testroet), Stefaniak (85. F. Müller).

SR: Gräfe (Berlin);

Zu.: 10.000;

Tore: 0:1 J. Müller (16.), 0:2 Kreuzer (20.), 0:3, 0:4 Kutschke (39., 45.+1), 1:4 Nazarov (60./Foulelfmeter)