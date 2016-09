Lisicki holt ersten Sieg seit zwei Monaten

erschienen am 20.09.2016



Sabine Lisicki (Berlin) hat auf der WTA-Tour ihren ersten Sieg seit zwei Monaten gefeiert. In Guangzhou/China setzte sich die frĂŒhere Wimbledonfinalistin in der ersten Runde nach nur 59 Minuten mit 6:2, 6:0 gegen Ng Kwan Yau (Hongkong) durch. Der bislang letzte Erfolg war Lisicki Mitte Juli in Washington gelungen. NĂ€chste Gegnerin ist die chinesische Wildcardspielerin Peng Shuai.

Danach war die 26-JĂ€hrige in der Qualifikation von Cincinnati ausgeschieden. Bei den US Open und beim Turnier in Tokio scheiterte Lisicki, die auf Weltranglistenplatz 113 abgerutscht ist, jeweils an der AuftakthĂŒrde.