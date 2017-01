Liverpools Lauf gestoppt - City siegt in Unterzahl

erschienen am 02.01.2017



Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool im Titelrennen der Premier League einen herben Rückschlag erlitten. Die Reds, die nach ihrem 1:0-Erfolg an Silvester gegen Manchester City nicht einmal 48 Stunden Zeit zur Erholung hatten, kamen nach zuvor vier Siegen in Folge am Montag beim FC Sunderland nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Damit kann Tabellenführer FC Chelsea, der seine letzten 13 Ligapartien allesamt gewann, im Top-Duell des 20. Spieltags am Mittwoch bei Vizemeister Tottenham Hotspur seinen härtesten Verfolger (44 Punkte) auf acht Zähler distanzieren.

Man City rehabilitierte sich für die schmerzhafte Pleite an der Anfield Road mit einem allerdings hart erkämpften 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger FC Burnley. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola verbesserte sich durch den 13. Saisonsieg mit 42 Punkten zunächst auf Rang drei. Der FC Arsenal (40/am Dienstag bei AFC Bournemouth) und Tottenham (39/gegen Chelsea) könnten aber wieder vorbeiziehen.

Meister Leicester City tritt dagegen weiter auf der Stelle. Die Mannschaft des früheren deutschen Nationalspielers Robert Huth kam nicht über ein 0:0 beim FC Middlesbrough hinaus. Damit bleiben die Foxes mit 21 Punkten im unteren Tabellendrittel. Neben Huth kamen die früheren Bundesliga-Profis Shinji Okazaki und Christian Fuchs zum Einsatz.

Liverpool ging durch Daniel Sturridge (19.) und Sadio Mané (72.) beim Tabellen-18. zwar zweimal in Führung, der ehemalige englische Nationalstürmer Jermain Defoe glich jedoch jeweils vom Elfmeterpunkt aus (25, 84.).

City siegte ohne die weiter verletzten deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané dank eines Doppelschlags durch Gael Glichy (58.) und Sergio Agüero (62.). Ben Mee (70.) brachte Burnley noch einmal heran, das nach der Roten Karte gegen City-Mittelfeldspieler Fernandinho (32./grobes Foulspiel) lange in Überzahl agierte.