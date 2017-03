Lölling gewinnt erstmals den Gesamtweltcup

erschienen am 17.03.2017



Skeleton-Weltmeisterin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) hat ihre beeindruckende Saison gekrönt und auch den Sieg im Gesamtweltcup gefeiert. Drei Wochen nach ihrem WM-Triumph am Königssee gewann die 22-Jährige das Saisonfinale auf der künftigen Olympiabahn in Pyeongchang mit drei Zehnteln Vorsprung auf die Russin Jelena Nikitina und sicherte sich damit erstmals die Kristallkugel. Dritte wurde Kimberley Bos (+0,35) aus den Niederlanden.

Bei den acht Weltcups dieses Winters stand Lölling dreimal ganz oben auf dem Podest. Beim Finale in Südkorea nährte die Senkrechtstarterin nun die Hoffnung, dass sie dem deutschen Verband BSD bei den Winterspielen in elf Monaten auch erstmals Olympia-Gold im Skeleton bescheren könnte. Das Rennen am Freitag war der erste Weltcup auf der neuen Bahn in Pyeongchang, und Lölling fand sich gleich bestens zurecht. Sie war fahrerisch die deutlich beste Pilotin im Feld und stellte auch den Bahnrekord auf.

Weniger gut lief es für Vizeweltmeisterin Tina Hermann (Königssee), die in diesem Jahr damit nach dem WM-Titel auch den Gesamtweltcup an Lölling verlor. Die 25-Jährige wurde am Freitag nur Neunte und landete damit hinter der siebtplatzierten Anna Fernstädt (Berchtesgaden).