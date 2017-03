Löw prophezeit RB-Stürmer Werner große Karriere

erschienen am 22.03.2017



Leipzig (dpa) - Bundestrainer Jochiam Löw ist überzeugt, dass RB Leipzigs Stürmer Timo Werner Stammspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden kann. «Wenn er so weitermacht, glaube ich, dass er eine große Karriere in der Auswahl vor sich hat», sagte Löw über den Debütanten. Werner habe das «Potenzial zur Weltklasse».

Werner könnte an diesem Mittwoch in Dortmund im Freundschaftsspiel gegen England sein erstes Länderspiel für den Weltmeister absolvieren. Und es wäre ein besonderes. Denn Werners Vorbild Lukas Podolski feiert mit seinem 130. Länderspiel seinen Auswahl-Abschied. «Ich habe 2006 vor dem Fernseher gesessen und ihn mit Miroslav Klose bei der Heim-WM beobachtet. Ich bin quasi mit ihm aufgewachsen. Er war für mich ein Vorbild. Ich wollte das erreichen, was er geschafft hat» sagte Werner der «Sport Bild». Der 21-jährige ist mit bisher 14 Toren der beste deutsche Bundesliga-Stürmer in dieser Saison.