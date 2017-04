Löw zur Bayern-Meisterschaft: "Belegt die hohe Qualität"

erschienen am 29.04.2017



Weltmeister-Coach Joachim Löw hat die Dominanz des alten und neuen deutschen Fußballmeisters Bayern München in der Saison 2016/17 hervorgehoben. "Auch in dieser Saison hat Bayern die Liga dominiert und frühzeitig den Titel eingefahren, das ist außergewöhnlich und belegt die hohe Qualität", sagte der 57-Jährige, der den Bayern zum 27. Titelgewinn und zum fünften Meisterschaftstriumph in Folge gratulierte. Am 31. Spieltag hatten die Bayern 6:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit den Titel unter Dach und Fach gebracht.

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hob den besonderen Stellenwert des Rekordchampions in Deutschland hervor: "Der FC Bayern setzt sich selbst immer die höchsten Ziele, national wie international. Der Bundesliga haben sie auch in diesem Jahr wieder ihren Stempel aufgedrückt und sind das Maß der Dinge." DFB-Präsident Reinhard Grindel ergänzte: "Mit dem fünften Meistertitel in Folge hat der FC Bayern München seine beeindruckende Serie in der Bundesliga weiter ausgebaut und erneut ein Stück Fußballgeschichte geschrieben."