Lotte-Coach Atalan in Aue als Tedesco-Nachfolger gehandelt

erschienen am 09.06.2017



Trainer Ismail Atalan vom Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte wird als Nachfolger von Domenico Tedesco bei Erzgebirge Aue gehandelt. Das berichtete der mdr. Der 31-Jährige Tedesco soll den Zweitligisten aus dem Erzgebirge in Richtung Schalke 04 verlassen. Noch steht jedoch eine offizielle Bestätigung aus.

Der 37 Jahre alte Atalan arbeitete zuletzt zweieinhalb Jahre erfolgreich in Lotte. 2016 stieg der Klub in die 3. Liga auf. In der abgelaufenen Saison erreichte Lotte im DFB-Pokal bundesweite Beachtung. Dort scheiterte man erst im Viertelfinale am späteren Sieger Borussia Dortmund.