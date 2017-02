Lottes Dortmund-Generalprobe abgesagt

erschienen am 24.02.2017



Die Generalprobe von Favoritenschreck Sportfreunde Lotte für das Pokal-Viertelfinale am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund fällt aus. Das für Samstag vorgesehene Punktspiel des Drittligisten gegen den Chemnitzer FC musste am Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest.