Lukaku beendet Torflaute bei Everton mit Hattrick in elf Minuten

erschienen am 13.09.2016



Der belgische Fußball-Nationalstürmer Romelu Lukaku hat seine seit März in 13 Partien andauernde Torflaute im Dress des englischen Premier-League-Klubs FC Everton eindrucksvoll beendet. Beim 3:0 (0:0) beim FC Sunderland gelang ihm innerhalb von elf Minuten in der zweiten Halbzeit ein Hattrick (60./68./71.).

Der Klub aus Liverpool ist damit Tabellendritter mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City. "Es hat mich für meine Mannschaft gefreut", sagte Lukaku, "am Ende hätte ich auch fünf Treffer schießen können. Ich muss weiter meine Tore machen, damit Everton seine Ziele erreicht."