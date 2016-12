Lutricia Bock muss Saison abhaken

Eiskunstlauf: Chemnitzerin erleidet schwere Knieverletzung - Operation notwendig

erschienen am 17.12.2016



Chemnitz. Bittere Diagnose für Eiskunstläuferin Lutricia Bock: Die Chemnitzerin musste nicht nur ihren Start bei den Deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Berlin kurzfristig absagen. Bei einer MRT-Untersuchung wurde am Freitag eine schwere Knieverletzung diagnostiziert. Daraufhin wird die 17-Jährige bereits am nächsten Dienstag operiert und fällt demnach für die gesamte weitere Saison aus. "Es wurde etwas am Meniskus des linken Knies festgestellt. Das ist natürlich für Lutricia sehr bitter. Man kann ihr nur wünschen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt", meinte ihr Coach Ingo Steuer.

Das Missgeschick war am Donnerstagmorgen auf dem Weg in die Eishalle passiert. Lutricia Bock rutschte auf einer Treppe aus, später bekam sie auch im Training Probleme und brach ab. Bei den Meisterschaften wollte sie versuchen, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, um sich so alle Chancen für einen möglichen Start bei der EM zu erhalten.

Nach dem Kurzprogramm am Freitag führt wie erwartet die Mannheimerin Nathalie Weinziel mit großem Vorsprung, da auch Nicole Schott aus Oberstdorf, die beste Deutsche in der bisherigen Saison, kurzfristig wegen einer Verletzung abgesagt hatte. (mm)