Lutricia Bock will kämpfen

Bei den Deutschen Eiskunstlaufmeisterschaften ab Freitag in Berlin möchte die Chemnitzerin zu gern ihren Titel verteidigen. Ob jedoch Gold noch für ein EM-Ticket reicht, ist fraglich.

Von Martina Martin

erschienen am 15.12.2016



Chemnitz. Zum dritten Mal startet Lutricia Bock bei den Deutschen Meisterschaften bereits bei den Damen. Obwohl sie erst 17 Jahre alt ist, gehörte die talentierte junge Kufenkünstlerin bereits stets zu den Favoritinnen. Dabei erlebte sie schon die ganze Palette der Emotionen. Während sie bei ihrer Premiere 2014 nach einer glänzenden Ausgangsposition in der Kür mehrfach patzte und auf Rang drei zurückfiel, meisterte sie 2015 die ähnliche Situation mit Bravour. Sie sicherte sich mit einer starken Darbietung vor ihren Dauerkontrahentinnen Nathalie Weinzierl (Mannheim) und Nicole Schott (Oberstdorf) Gold sowie erstmals das Ticket für eine EM.

Das Trio ist auch aktuell wieder prädestiniert für das Podest. Doch nach den Ergebnissen im bisherigen Saisonverlauf, die in eine interne Wertung für die EM-Nominierung mit einfließen, besitzt die Chemnitzerin nicht die besten Karten. Sie liegt aktuell auf Rang drei, zwei Startplätze gibt es nur. "Ich werde kämpfen, sehe eine Chance, wenn ich gut laufe und meinen Titel verteidige", meinte Lutricia Bock voller Hoffnung, dass sie die Entscheidung noch zu ihren Gunsten verändern kann. Für dieses Unterfangen dürfen ihr kaum Fehler passieren. Daran haperte es aber bei den bisherigen Bewährungsproben. "Im Training läuft es immer ganz gut, aber ich habe es nicht so richtig hinbekommen, alles im Wettkampf zu zeigen. Es fehlt die Sicherheit", fügte sie hinzu.

Dabei beherrscht sie im Vergleich zu allen Mitbewerberinnen auf nationaler Ebene das mit Abstand schwierigste Repertoire. Sie ist in der Lage, in der Kür sieben Dreifachsprünge in verschiedenen Variationen - darunter zwei Dreifach-Dreifach-Kombinationen - anzubieten. "Mein Programm ist sehr schwierig. Aber ich werde nicht auf Sicherheit gehen, sondern versuchen, alles zu zeigen. Diese Erfahrungen muss ich machen", sagte die Schülerin am Sportgymnasium auch mit Blick auf die Zukunft, in der sie mit dieser Grundlage zu gern einmal international für Furore sorgen möchte. "Lutricia besitzt technisch ein sehr hohes Niveau. Sie kann es aber unter Druck noch nicht so abrufen. Das ist eine Frage der Zeit, geht nicht von heute auf morgen", weiß ihr Trainer Ingo Steuer nur zu gut aus Erfahrung. Mit dem einstigen Paarlauf-Erfolgscoach, der unter anderem Aljona Savchenko und Robin Szolkowy in die Weltspitze führte und in dieser über ein Jahrzehnt betreute, arbeitet die Hoffnungsträgerin seit vergangener Saison zusammen. Der 50-Jährige, einst selbst mit Mandy Wötzel Paarlauf-Welt- und Europameister, hat sich aber ansonsten vom Eiskunstlauf verabschiedet.

Lutricia Bock visiert - unabhängig von einer EM-Nominierung - zusätzlich noch die Junioren-WM als weiteres Topereignis an. Dafür muss sie sich wiederum bei der Deutschen Meisterschaft des Nachwuchses im Januar qualifizieren. Bis dahin steht für sie jedoch noch ein schönes Ereignis ohne besondere nervliche Belastung auf dem Kalender. Sie darf am 28. Dezember neben vielen Prominenten wieder bei der Gala "Emotions on Ice" in der Chemnitz-Arena mitwirken.

