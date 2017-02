MDR: Pavel Dotchev nicht mehr Trainer in Aue

erschienen am 27.02.2017



Aue. Pavel Dotchev soll nicht länger Trainer des FC Erzgebirge Aue sein. Das hat der MDR am Montagabend im Kurznachrichtendienst Twitter ohne Nennung von Quellen berichtet. Der Verein nahm den Angaben zufolge das Rücktrittsangebot Dotchevs an. Erwartet wird, dass sich die Vereinsführung am Dienstag äußert.

Der FC Erzgebirge hatte am Wochenende eine bittere 1:4-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden kassiert. Das Team ist mit 18 Punkten Tabellenletzter der zweiten Liga. (fp)