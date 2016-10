MLB-Play-offs: Cleveland vor Einzug in die World Series

erschienen am 18.10.2016



Die Cleveland Indians sind nur noch einen Sieg von ihrem sechsten Einzug in die World Series entfernt. Das Team aus Ohio gewann auch das dritte Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB bei den Toronto Blue Jays mit 4:2. Bereits um 22 Uhr (MESZ) hat der Meister von 1920 und 1948, der letztmals 1997 in der Finalserie stand, den ersten Matchball. Das vierte Spiel der best-of-seven-Serie findet ebenfalls in Toronto statt.

Im zweiten Halbfinale zwischen den Los Angeles Dodgers und den Chicago Cubs, die letztmals vor 108 Jahren die Meisterschaft gewannen, steht es 1:1. Das Duell wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Los Angeles fortgesetzt.