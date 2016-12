Machbare EM-Gruppe für deutsche U21

erschienen am 01.12.2016



Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft hat für die EM-Endrunde 2017 in Polen (16. bis 30. Juni) eine lösbare Gruppe erwischt. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz trifft in der Vorrundengruppe C auf Tschechien, Dänemark und Italien. Dies ergab die Auslosung in Krakau am frühen Donnerstagabend. Die DFB-Auswahl war nach der makellosen EM-Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen als Gruppenkopf gesetzt.

"Es ist klar, dass die letzten zwölf Mannschaften alle Topteams sind", sagte Kuntz. "Dänemark ist eine super skandinavische Mannschaft, bei Tschechien werden Erinnerungen an die Europameisterschaft 1996 wach, und dann noch der Klassiker gegen Italien. Ich freue mich auf das Turnier."

Die DFB-Auswahl spielt zunächst am 18. Juni in Tychy (18.00 Uhr) gegen Tschechien, bevor es am 21. Juni in Krakau (18.00) zum Aufeinandertreffen mit Dänemark kommt. Den Abschluss der Vorrunde bildet das Duell gegen Italien am 24. Juni ebenfalls in Krakau (20.45).

In Gruppe A bekommt es Gastgeber Polen mit der Slowakei, Titelverteidiger Schweden und England zu tun. Gruppe B bilden Vizeeuropameister Portugal, Serbien, Spanien und EM-Debütant Mazedonien.

Das Turnier wird im kommenden Jahr erstmals mit zwölf Mannschaften ausgetragen. Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale, das Endspiel steigt am 30. Juni in Krakau. - Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Polen, Slowakei, Schweden, England

Gruppe B: Portugal, Serbien, Spanien, Mazedonien

Gruppe C: Deutschland, Tschechien, Dänemark, Italien