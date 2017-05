Madrids Bale brennt auf sein Comeback im Heimfinale von Cardiff

erschienen am 30.05.2017



Der Waliser Fußballstar Gareth Bale (27) brennt auf sein Comeback im Finale der Champions League in Cardiff (Samstag, 20.45 Uhr/ZDF und Sky). "Er ist bereit, er ist zurück bei uns und er giert danach, in seiner Heimat zu spielen", sagte Real Madrids Trainer Zinédine Zidane vier Tage vor dem Duell mit dem italienischen Meister Juventus Turin.

Bale, der in Cardiff geboren wurde, hatte zuletzt am 23. April im Clásico gegen den FC Barcelona gespielt, seitdem bremsten den Stürmer Wadenprobleme aus. "Ich bin froh, dass er wieder fit ist", sagte Zidane, der Bale in der Endphase der Saison oft durch den Spanier Isco ersetzt hatte. Wer von beiden gegen Juve aufläuft, ließ Zidane offen, sie könnten auch gemeinsam spielen, sagte er.