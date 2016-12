Männel-Comeback? FCE-Torhüter entscheidet selbst

Der FC Erzgebirge Aue trifft im letzten Spiel vor der Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. Dabei geht es schon fast um mehr, als um drei Punkte.

Von Thomas Treptow

erschienen am 15.12.2016



Aue. Schenken, wünschen, überraschen. Das alles sind Worte, die über die Weihnachtsfeiertage allerorts kursieren. Das ist im erzgebirgischen Lößnitztal nicht anders, wobei die Zweitligakicker des FCE klare Vorstellungen von der "Bescherung" haben. Am Freitagabend, im letzten Punktspiel vor der Winterpause (Anstoß: 18.30 Uhr), wollen sie sich und ihren Fans einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf schenken. "Ein Unentschieden bringt uns nicht weiter, wir brauchen endlich drei Punkte", wünscht sich Trainer Pavel Dotchev Zuwachs auf dem mageren Zwölf-Punkte-Konto. Und nicht nur das: Ein Sieg, ein positiver Jahresabschluss, ein klares Lebenszeichen würden die Hoffungen auf den Klassenerhalt befeuern.

Das trifft ebenso auf ein mögliches Comeback zu. Stammtorhüter Martin Männel, der seit Dienstag wieder voll im Mannschaftstraining steht, könnte gegen die Fortuna auf den Platz zurückkehren. Ein definitives "Ja" ließ sich der Publikumsliebling am Mittwoch allerdings nicht entlocken: "Ich werde Tag für Tag schauen, ob es funktionieren würde. Ob es Sinn macht, lässt sich nach einer Einheit mit der Mannschaft nicht wirklich sagen", meint Martin Männel. Am 6. Spieltag hatte sich der 28-Jährige beim 1:1 gegen Bielefeld schwer am Ellbogen verletzt. Jetzt ist er wieder bei der Truppe: "Ich habe mich gestern gut gefühlt. Nach zweieinhalb Monaten war es ein schönes Gefühl, nicht nur so daneben zu trainieren, sondern wieder richtig mittendrin zu sein."

Ist mittendrin aber auch dabei? Pavel Dotchev konnte und wollte diese Frage am Mittwoch ebenfalls nicht abschließend beantworten. "Natürlich werden wir darüber sprechen, das Für und Wider abwägen. Aber die Entscheidung liegt mehr oder weniger bei Martin. Was wir nicht wollen, ist Aktionismus", sagt der Veilchencoach, der Daniel Haas "zuletzt eine ordentliche Leistung" im Tor bescheinigte. Auch Martin Männel hatte seinem Vertreter nach dem 0:0 in Kaiserslautern gratuliert.