Magdeburg feiert sechsten Sieg in Serie

erschienen am 25.02.2017



Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga durch den sechsten Sieg in Serie klar auf Kurs in Richtung Europacup-Qualifikation. Der DHB-Pokalsieger gewann am Samstag beim direkten Konkurrenten HSG Wetzlar mühelos mit 26:18 (13:10) und verteidigte damit Tabellenplatz fünf, der aller Voraussicht nach zur erneuten Teilnahme am EHF-Cup berechtigen würde.

Im Kellerduell feierte der Tabellenvorletzte Bergischer HC durch ein 29:25 (15:13) gegen Schlusslicht HSC 2000 Coburg den vierten Saisonsieg. Der abstiegsgefährdete Ex-Meister TBV Lemgo und der vom designierten Bundestrainer Christian Prokop trainierte SC DHfK Leipzig trennten sich 25:25 (11:10). Außerdem gewann der TSV GWD Minden 27:23 (15:12) beim HC Erlangen und der VfL Gummersbach mit 26:22 (11:8) bei der HBW Balingen-Weilstetten.