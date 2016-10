Mainz 05 leiht Beister nach Melbourne aus

erschienen am 18.10.2016



Mittelfeldspieler Maximilian Beister vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wechselt auf Leihbasis zum australischen A-League-Klub Melbourne Victory FC. Der 26-Jährige erhält Down Under einen Vertrag bis 31. Mai 2017. Das teilten die Rheinhessen am Dienstag mit.

In Mainz hat Beister noch einen Vertrag bis Sommer 2018. Der ehemalige U21-Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den Zweitligisten 1860 München ausgeliehen. In der laufenden Runde hatte der frühere Hamburger in der Bundesliga-Mannschaft des FSV keine Rolle mehr gespielt und wurde zuletzt in der zweiten Mannschaft eingesetzt.