Mainz holt Deutsch-Kroaten Sverko aus Karlsruhe

erschienen am 02.01.2017



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den kroatischen U19-Nationalspieler Marin Sverko verpflichtet. Der in Pforzheim geborene Linksverteidiger wechselt zur nächsten Saison ablösefrei vom Zweitligisten Karlsruher SC zu den Rheinhessen. Sverko, der in der Hinrunde sein Debüt bei den KSC-Profis gefeiert hat, erhält beim FSV einen Vertrag bis 2021.

"Wir sehen in Marin Sverko das Potenzial für einen dauerhaften Weg in den Profifußball. Fußballerisch und physisch hat er hierfür alle Anlagen", sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder.