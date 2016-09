Mainz mindestens zwei Wochen ohne Ramalho

erschienen am 13.09.2016



Fußball-Bundesligist Mainz 05 muss in den nächsten zwei bis drei Wochen auf Neuzugang André Ramalho verzichten. Der Defensiv-Allrounder fällt wegen einer strukturellen Muskelverletzung in der rechten Wade vorerst aus. Dies gaben die Rheinhessen am Dienstag bekannt.

Ebenfalls verletzt ist Leon Balogun, der sich in der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (4:4) eine Jochbogen-Impressionsfraktur zugezogen hat, die am Montag bereits bei einem kleinen operativen Eingriff gerichtet wurde. Der Verteidiger erhält nun eine Gesichtsschutzmaske, mit der er zeitnah wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen kann. Sein Einsatz gegen AS Saint-Etienne in der Europa League am Donnerstag (19.00Uhr/Sky) ist fraglich.