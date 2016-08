Mainz verleiht Bengtsson nach Frankreich

erschienen am 29.08.2016



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verzichtet vorerst auf die Dienste von Linksverteidiger Pierre Bengtsson. Der 28-jährige Schwede wechselt bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis zum französischen Erstligisten SC Bastia. Dies gaben die Rheinhessen am Montag bekannt. Bengtssons Vertrag in Mainz läuft bis zum Sommer 2018.

"Wir wünschen Pierre eine gute Zeit in der Ligue 1 mit möglichst vielen Einsätzen und der damit verbundenen Spielpraxis. Diese hätten wir ihm aktuell in dieser Saison beim FSV nicht garantieren können", sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder.