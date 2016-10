Mainz will schwache Bilanz in Fürth aufbessern

erschienen am 25.10.2016



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 fährt mit gemischten Gefühlen zum DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Die Rheinhessen verloren seit 1975 in zwölf Duellen bei den Franken immerhin neunmal. Die schwache Bilanz soll nun aufgebessert werden.

Ein besonderes Spiel ist die Partie für FSV-Manager Rouven Schröder, der einst als sportlicher Leiter bei den Kleeblättern tätig war. "Fürth ist ein Teil von mir. Für mich war die Zeit dort maßgebend, ich denke gern daran zurück", sagte er am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Der Mainzer Trainer Martin Schmidt hat großen Respekt vor dem Tabellen-13. des Fußball-Unterhauses. "Es ist eine ruhige, spielstarke Truppe mit guten Fußballern", sagte der Coach, "es geht um das Weiterkommen. Das Wie ist nicht entscheidend. Wir wollen auf jeden Fall in allen drei Wettbewerben überwintern."