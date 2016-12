Mainzer Bungert fehlt gegen den HSV

erschienen am 15.12.2016



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Spiel gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30/Sky) auf Innenverteidiger Niko Bungert (Magen-Darm-Grippe) verzichten. Das teilte Trainer Martin Schmidt am Donnerstag mit.

"Der HSV ist ein unberechenbarer Gegner. Sie hatten in der Saison schon verschiedene Phasen - und sind jetzt in einer sehr guten. Sie werden mit breiter Brust anreisen", sagte Schmidt. FSV-Sportdirektor Rouven Schröder äußerte, das Personalchaos in der Führungsriege der Norddeutschen werde keinen großen Einfluss haben. "Das hat mit der Mannschaft eher weniger zu tun", sagte er.