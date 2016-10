Mainzer Torfestival im Testspiel

erschienen am 07.10.2016



Beim Hessenligisten Rot-Weiß Hadamar gab sich Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in einem Test am Freitag keine Blöße. Die Mainzer siegten deutlich mit 7:0 (5:0). Für den Europa-League-Teilnehmer trafen Jhon Córdoba (7./16.), Karim Onisiwo (9./18.), Niko Bungert (23.), Mounir Bouziane(81.) und Gerrit Holtmann vom Punkt (90.). Mainz fehlten insgesamt sechs Nationalspieler sowie der verletzte Schweizer Fabian Frei.