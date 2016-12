Major League Soccer: David Villa zum besten Spieler gewählt

erschienen am 06.12.2016



Der ehemalige Welt-und Europameister David Villa (35) ist in der nordamerikanischen Major League Soocer (MLS) zum Spieler des Jahres gewählt worden. Der spanische Stürmer des New York City FC verwies im Voting zum "Most Valuable Player" den Engländer Bradley Wright-Phillips und Lokalmatador Sacha Kljestan (beide New York Red Bulls) auf die Plätze.

Villa erzielte in dieser Saison in 33 Spielen 23 Tore und kam in der Torjägerliste auf Platz zwei hinter Wright-Phillips, der einen Treffer mehr markierte. Dazu gelangen dem früheren Spieler des FC Barcelona vier Vorlagen.

Villa erreichte mit dem 2013 gegründeten Klub in der aktuellen Saison zum ersten Mal die Play-offs. Dort scheiterte das Team im Viertelfinale jedoch klar am späteren Finalisten Toronto FC (0:2 und 0:5).