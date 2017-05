Mama Asarenka will in Wimbledon spielen

erschienen am 22.05.2017



Die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (27) will nach der Geburt ihres Sohnes rechtzeitig vor dem Saisonhighlight Wimbledon auf die WTA-Tour zurückkehren. "Ich habe im Training gute Fortschritte gemacht und fühle mich bereit, Turniere zu spielen", schrieb die Weißrussin bei Twitter.

Asarenka war kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Mutter geworden und hat seit Mai kein Match mehr bestritten. Vor den All England Championships in Wimbledon (3. bis 16. Juli) will die zweimalige Australian-Open-Siegerin an einem Rasenturnier teilnehmen. Auch ihr Sohn Leo wolle London und Wimbledon sehen, scherzte Asarenka.