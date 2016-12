Mama Domratschewa gibt Comeback in Oberhof

Mit der Weißrussin kehrt am Grenzadler eine der weltbesten Biathletinnen in den Weltcup zurück. Die lange Pause hat sie derweil für andere wichtige Dinge genutzt.

Von Thomas Treptow

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz/Oberhof. Bei ihrem letzten Weltcupstart in Oberhof im Januar 2015 hatte Darja Domratschewa noch über das damals schlechte Wetter geschimpft. Jetzt will die dreifache Olympiasiegerin aus Weißrussland ausgerechnet im Thüringer Wald ihr Comeback nach einer langen, durch das Pfeiffersche Drüsenfieber erzwungenen Wettkampfpause feiern. Die komplette vergangene Saison fehlte die 30-Jährige wegen der Viruserkrankung. Jetzt will sie wieder mitmischen - nur drei Monate nach der Geburt von Tochter Xenia. Das gemeinsame Kind von Darja Domratschewa und dem schier unverwüstlichen norwegischen Biathlon-Haudegen Ole Einar Björndalen (42) kam am 1. Oktober 2015 zur Welt. Zuvor hatten die beiden Stars geheiratet.

Mama Domratschewa wird sich in der Skiarena am Grenzadler harter Konkurrenz erwehren müssen. Auch die deutschen Skijägerinnen sind zu beachten, allen voran Laura Dahlmeier. Die Bayerin, die im Gesamtweltcup vor der Tschechin Gabriela Koukalova und der Französin Marie Dorin-Habert führt, ließ zuletzt das Showspektakel auf Schalke aus, um sich auf die Heimspiele in Oberhof (5. bis 8. Januar) und Ruhpolding (11. bis 15. Januar) vorzubereiten.

Apropos auslassen. Im vergangenen Jahr musste der Weltcup am Grenzadler mangels Schnee ausfallen. Das passiert diesmal nicht. Dieser Tage verkündeten die Organisatoren, dass die Vorbereitungen bereits in der Endphase sind. "Wir hatten ein gutes Beschneiungskonzept, was hervorragend umgesetzt wurde", sagt OK-Chef Holger Wick. Mit der Präparierung der Strecken wurde eine Woche vor Weihnachten begonnen, und schon vor dem Beginn der Komplettbelegung mit Schnee stand den Sportlern eine 1,4 Kilometer lange Trainingsstrecke zur Verfügung. Wesentlich erleichtert wurde die Erzeugung des Kunstschnees durch Investitionen in den Wasserspeicherteich, in neue Schneekanonen und in die Wasserleitungen zu den Beschneiungspunkten. Alles ist also angerichtet für ein Biathlon-Spektakel in Oberhof - jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.