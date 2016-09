Manchester United scheffelt Geld wie nie

erschienen am 12.09.2016



Rekordumsatz beim englischen Rekordmeister: Manchester United hat als erster Klub der Premier League die Marke von einer halben Milliarde Pfund übertroffen. Satte 515,3 Millionen Pfund (rund 609 Mio Euro) stehen beim Klub von Startrainer Jose Mourinho für das Jahr 2016 zu Buche. Der Gewinn fiel mit knapp 69 Millionen Pfund (82 Mio Euro) ebenfalls groß aus.

"Unsere starken wirtschaftlichen Ergebnisse haben uns ermöglicht, in unser Team, den Trainerstab und die Infrastruktur zu investieren", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Ed Woodward: "Wir greifen an und wollen Trophäen in den kommenden Jahren gewinnen."

United, das sich in der vergangenen Saison nicht für die Champions League qualifizieren konnte, gab im Sommer rund 185 Millionen Euro für Transfers aus. Allein für Paul Pogba überwiesen die Engländer 105 Millionen Euro an Juventus Turin. Auch Starstürmer Zlatan Ibrahimovic und Meistercoach Mourinho ließen sich mit üppigen Gagen von einem Engagement in Manchester überzeugen.

Großzügig war der weltberühmte Klub auch zu seinen scheidenden Mitarbeitern. Ex-Coach Louis van Gaal und sein Trainerteam bekamen eine Abfindung von fast zehn Millionen Euro.