Manchester United vor Einzug in Ligapokal-Finale

erschienen am 10.01.2017



Auch ohne Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United beste Aussichten auf den Einzug ins Finale des Ligapokals. Im Halbfinal-Hinspiel besiegte der viermalige Titelträger Ligakonkurrent Hull City mit 2:0 (0:0). Juan Mata (56.) und Marouane Fellaini (87.) trafen für den Tabellensechsten der Premier League. Beim Rückspiel am 26. Januar reicht Manchester sogar eine knappe Niederlage zum Erreichen des Endspiels genau einen Monat später im Londoner Wembley-Stadion.

Neben Schweinsteiger, der nach seinem Kurzeinsatz im FA-Cup am vergangenen Wochenende nicht zum Kader gehörte, fehlte auch der erkrankte Superstar Zlatan Ibrahimovic im Aufgebot der "Red Devils".

Am Mittwoch (20.45 Uhr) spielt der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp im anderen Halbfinale beim FC Southampton um eine gute Ausgangslage für das zweite Aufeinandertreffen am 25. Januar an der Anfield Road.